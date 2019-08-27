27 августа стало известно о решении Европейского суда по правам человека в отношении юриста Сергея Магнитского. ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили его право на жизнь. Об этом говорится в пресс-релизе суда.

Из постановления следует, что была нарушена вторая статья Конвенции по правам человека: Магнитскому не оказали должную медицинскую помощь во время нахождения в СИЗО, а после его смерти дело расследовалось неэффективно. Кроме того, суд решил, что не соблюдалась третья статья Конвенции о недопустимости пыток из-за условий его содержания под стражей. Также нарушались права юриста на свободу и личную неприкосновенность.

ЕСПЧ назначил компенсацию заявителям жалобы — матери и вдове Магнитского — в размере €34 тысяч. Выплатить её должны российские власти.

The European Court of Human Rights has found multiple violations in the case of Russian tax adviser Sergei Magnitsky & ruled Moscow must pay 34,000 in compensation. Magnitsky worked as an auditor at Bill Browder's "Hermitage" & died in custody in 2009. https://t.co/rkjwUUw7e4 — Bryan MacDonald (@27khv) August 27, 2019

История Магнитского

Сергея Магнитского арестовали в 2008 году по обвинению в соучастии в уклонении от уплаты налогов в рамках уголовного дела против фонда Hermitage Capital Management. Спустя год, в 2009 году, он умер в СИЗО «Матросская тишина». Руководство изолятора сообщило, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.

По версии следствия, Магнитский и глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер своими действиями нанесли ущерб в размере более 522 млн рублей. Следствие полагало, что они разработали схему оптимизации налогов нескольких фирм, которые были зарегистрированы в Калмыкии.

Сам юрист заявлял, что, напротив, раскрыл мошенническую схему при возврате налога на добавочную стоимость. Через неё из российского бюджета похитили 5,4 млрд рублей. Коллеги Магнитского предполагают, что он подвергся давлению в виде ареста и неоказания медицинской помощи из-за того, что он разоблачил сотрудников силовых структур.

Андрей Стенин/РИА Новости

Реакция на постановление

Сенатор Андрей Климов заявил, что на данный момент нельзя рассчитывать на полную беспристрастность Европейского суда.

Я точно знаю, что нынешний состав ЕСПЧ избран без участия России, поскольку мы были лишены права выбора судей. А потому объективность сегодняшнего правосудия в отношении России вызывает у меня много вопросов, — сказал он.

При этом парламентарий заметил, что ещё не знаком с постановлением ЕСПЧ.

В пресс-службе Минюста России сообщили, что ведомство изучает решение о выплате компенсации семье Магнитского.

Рассматриваемое постановление не вступило в силу, в связи с чем решение по вопросу его обжалования в большой палате ЕСПЧ будет принято Минюстом России по итогам изучения в течение установленного трёхмесячного срока, — сказано в сообщении.

В министерстве также отметили, что суд отклонил жалобу на необоснованное заключение Магнитского под стражу.

В 2012 году в США приняли закон, известный как «список Магнитского». Он предусматривает санкции для россиян, предположительно причастных к смерти юриста. Позже в перечень были добавлены имена тех, кто предположительно участвовал в нарушении прав человека.

Депутат Госдумы Андрей Луговой, который сам попал в «список Магнитского», считает, что решение суда носит политический характер.

Дело Магнитского сложно оценить без политики, учитывая, что список Магнитского затмил поправки Джексона-Вэника. Хотя надо признать, нарушения, которые допускались и допускаются в России или в любой другой стране мира по отношению к заключённым, должны быть всяческим образом расследованы, — сказал он.

Депутат недоумевает, почему он был внесён в этот список.

Я про Магнитского знаю только из СМИ. Какое я отношение имею этому списку, зачем меня туда включили? Ну был такой мошенник. Он погиб в СИЗО, это ужасно, — заявляет он.

Европейский суд и Россия в цифрах

Согласно статистике ЕСПЧ за период с 1959 по 2018 годы, со стороны России зафиксировано 2501 нарушение прав человека. В этом отношении наша страна уступает только Турции (3532 нарушения). По количеству выявленных нарушений в 2018 году Россия лидирует — 248 постановлений суда.

40% жалоб в период с 1959 по 2018 годы приходится на три страны-участницы Совета Европы: Турцию, Россию и Италию. На Россию приходится 11% жалоб, следует из обзора ЕСПЧ.

Всего в течение этого времени против России подано 160,8 тысяч исков, 143,8 тысяч из которых объявлены недопустимыми. Заявлений, по которым вынесено решение — 5400.