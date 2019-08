Из постановления следует, что была нарушена вторая статья Конвенции по правам человека: Магнитскому не оказали должную медицинскую помощь во время нахождения в СИЗО, а после его смерти дело расследовалось неэффективно. Кроме того, суд решил, что не соблюдалась третья статья Конвенции о недопустимости пыток из-за условий его содержания под стражей. Также нарушались права юриста на свободу и личную неприкосновенность.

ЕСПЧ назначил компенсацию заявителям жалобы — матери и вдове Магнитского — в размере €34 тысяч. Выплатить её должны российские власти.