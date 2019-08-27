https://static.news.ru/photo/6c461286-c8bf-11e9-b528-fa163e074e61_660.jpg Сергей Магнитский Фото: ТАСС

Российское Министерство юстиции изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации вдове и матери аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Рассматриваемое постановление пока не вступило в силу, подчеркнули в Минюсте. В связи с этим решение по вопросу его обжалования в большой палате ЕСПЧ будет принято в течение установленного трёхмесячного срока, уточнили в пресс-службе.

Как писал News.ru, 27 августа ЕСПЧ обязал Россию выплатить семье Магнитского €34 тысячи. Судьи посчитали, что российские власти нарушили его право на жизнь, допустили плохое обращение с ним во время заключения и не провели эффективное расследование причин его гибели в СИЗО.