https://static.news.ru/photo/676871c8-c8b0-11e9-bb10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrian Grycuk/Wikimedia Commons

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес вердикт, что российские власти нарушили право юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского на жизнь, допустили плохое обращение с ним во время заключения и не провели эффективное расследование причин его гибели в СИЗО.

Помимо этого суд постановил, что были нарушены право на свободу и безопасность Магнитского, так как его арест был неоправданно длительным, и право на презумпцию невиновности и на справедливое судебное разбирательство в связи с посмертным судебным преследованием и обвинительным приговором.

Также ЕСПЧ присудил вдове и матери право на компенсацию в размере €34 тысячи.

При этом суд отклонил жалобу на нарушение прав юриста в связи с его задержанием, поскольку у властей были основания подозревать его в причастности к налоговым махинациям.

В частности суд счёл, что в заключении Магнитский получал неадекватную медицинскую помощь, это привело к его смерти и надлежащего расследования этих обстоятельств не проводилось, — говорится в решении .

Кроме того в ЕСПЧ отметили, что задержанный находился в переполненной камере, и не задолго до гибели столкнулся с плохим отношением, а его посмертное осуждение — «было по сути своей несправедливым».

Как писал News.ru, британские парламентарии приняли поправки, внесённые правительством по законопроекту «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег». Первая из принятых поправок обязует британские заморские территории раскрывать имена владельцев офшорных счетов, вторая — та, что «поправка Магнитского» — позволяет властям страны вводить санкции в отношении нарушителей прав человека по всему миру.