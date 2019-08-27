https://static.news.ru/photo/0fa4f7aa-c8c8-11e9-be5a-fa163e074e61_660.jpg Андрей Луговой Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Государственной думы Андрей Луговой заявил журналисту News.ru, что американцы виноваты в «деле Магнитского».

По его словам, они хотели создать «политическую бомбу» на человеческой трагедии. При этом результат этих действий ни для кого непонятен, отметил он.

Политик добавил, что считает решение ЕСПЧ о выплате компенсаций родственникам Магнитского политически мотивированным.

Хотя надо признать, вероятно, нарушения, которые допускались и допускаются в России или в любой другой стране мира по отношению к заключённым, должны быть всячески расследованы, — подчеркнул он.

Это дело сложно оценивать без политического контекста, учитывая «список Магнитского», считает Луговой.

Я про Магнитского знаю только из СМИ. Какое я отношение имею к этому списку, зачем меня туда включили? Ну, был такой мошенник. Он погиб в СИЗО, это ужасно, — заключил он.

Как писал News.ru, 27 августа ЕСПЧ обязал Россию выплатить семье Магнитского €34 тысячи. Судьи посчитали, что российские власти нарушили его право на жизнь, допустили плохое обращение с ним во время заключения и не провели эффективное расследование причин его гибели в СИЗО.