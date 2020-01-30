Фото: Michal Burza/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Госдумы Антон Морозов назвал «очередным недружественным шагом» введение США санкций против восьми граждан России и компании «Гранд Сервис Экспресс». Оператор поездов дальнего следования в Крым попал под ограничения из-за перевозок по мосту через Керченский пролив.

Это никак не повлияет на их работу, поскольку операции по железнодорожным перевозкам осуществляются на территории нашей страны и американцы никак не могут на это повлиять, — заявил парламентарий в интервью...