Соединённые Штаты используют ковбойскую тактику во внешней политике, когда вводят новые санкции в отношении Крыма. Она помогает Вашингтону усиливать международную напряженность.
Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов,
В отличие от стран Европы, которые уже ощутимо колеблются, как бы по инерции продлевая раз за разом антироссийские санкции, американцы продолжают идти напролом, действуют нагло, беззастенчиво, — отметил Молохов.
Он добавил, что подобная тактика когда-нибудь поссорит США со всем миром.
Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Антон Морозов назвал «очередным недружественным шагом» введение США санкций против восьми граждан России и компании «Гранд Сервис Экспресс». Оператор поездов дальнего следования в Крым попал под ограничения из-за перевозок по мосту через Керченский пролив. Морозов отметил, что Москва и Вашингтон должны быть заинтересованы в развитии позитивной повестки двусторонних отношений.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен