Приезд Виктории Нуланд «обменяют» на визу для сотрудника МИД России

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, внесённая Россией в чёрный список, должна приехать в октябре. В ответ на это российские власти требуют американскую визу для специалиста Департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константина Воронцова. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источник.
Воронцов отвечает за вопросы многостороннего разоружения, он должен был участвовать в Первом комитете Генеральной ассамблеи, но не может получить американскую визу с осени 2019 года, хотя и не находится под санкциями.
Главная встреча для Виктории Нуланд в России
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что тем для переговоров Виктории Нуланд и российских дипломатов может быть очень много. Он отметил, что стороны могут обсудить в том числе ситуацию в Афганистане после вывода оттуда американских войск.