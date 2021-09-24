Приезд Виктории Нуланд «обменяют» на визу для сотрудника МИД России

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, внесённая Россией в чёрный список, должна приехать в октябре. В ответ на это российские власти требуют американскую визу для специалиста Департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константина Воронцова. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источник.

Воронцов отвечает за вопросы многостороннего разоружения, он должен был участвовать в Первом комитете Генеральной ассамблеи, но не может получить американскую визу с осени 2019 года, хотя и не находится под санкциями.

Главная встреча для Виктории Нуланд в России состоится с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком. Они оба работали по вопросам Украины и Молдавии. Нуланд создала интернет-шутку про «печеньки Госдепа», когда в 2013 году угостила протестующих на Майдане печеньем и бутербродами. Также она поддержала правительство Павла Филипа в Молдавии во время волнений, чем помогла сохранить политический режим олигарха Владимира Плахотнюка.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что тем для переговоров Виктории Нуланд и российских дипломатов может быть очень много. Он отметил, что стороны могут обсудить в том числе ситуацию в Афганистане после вывода оттуда американских войск.