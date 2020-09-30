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Президенты РФ, США и Франции осудили насилие в Нагорном Карабахе

15:09, 01 октября 2020 96
Фото: NEWS.ru

Президенты России, Соединённых Штатов Америки и Франции сделали совместное заявление по ситуации на территории Нагорного Карабаха, где 27 сентября произошло обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, которые представляют государства — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявили, что осуждают насилие, которое имеет место на линии соприкосновения. По словам президентов, они скорбят о погибших и выражают соболезнования семьям убитых и раненных в результате военных действий.

Главы государств выступили с призывом немедленно прекратить огонь между сторонами конфликта.

Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, — говорится в заявлении Путина, Трампа и Макрона, опубликованном на официальном сайте Кремля.

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.

МИД РФ призывает стороны немедленно прекратить огонь. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян звонил президентам РФ и Франции по поводу эскалации конфликта. Российский президент заявил Пашиняну, что в Кремле озабочены происходящим.

Что касается международного сообщества, то оно определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее передавал NEWS.ru, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала власти Армении и Азербайджана прекратить боевые действия, выполнив требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

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