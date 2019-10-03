https://static.news.ru/photo/17222746-e60f-11e9-b0b1-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Если у президента Украины Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта в Донбассе, то он утвердится как честный политик, считает российский лидер Владимир Путин.

Он отметил, что украинское общество хочет урегулировать этот конфликт, поэтому Зеленскому, обещавшему решить этот вопрос, удалось прийти к власти.

Если у него хватит политического мужества, силы довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный и способный добиваться принятых решений, — отметил глава РФ в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».

По его мнению, украинский лидер «искренне хочет это сделать». Поэтому ему надо искать компромиссы и договариваться со всеми.

Кроме того, Путин выступил против намеренно негативного освещения тем Украины и украинцев на российских федеральных телеканалах.

Как ранее писал News.ru, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко потребовал, чтобы Зеленский опубликовал стенограмму своих телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, с помощью расшифровки он поймёт, было ли влияние со стороны Москвы на решение Киева о подписании «формулы Штайнмайера».