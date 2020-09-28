Президент напомнил, что потом может быть «суп с котом»

Мало того что Госсовет остаётся сам по себе таинственным органом власти, о новом статусе которого ходило столько слухов и откровенных спекуляций. Так и сроки проведения фактически первого после принятия конституционных поправок заседания его президиума несколько раз переносились. Сначала было объявлено, что заседание состоится на «следующей неделе», потом пришло полуофициальное уточнение — тридцатого сентября. Наконец, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что нет, уже в ближайший понедельник, 28 сентября.

Предполагалось, что такая временная корректировка случилась по причине проведения в Минске форума российских и белорусских регионов. Во всяком случае, там было запланировано выступление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, без которой Госсовет не полон. К тому же за последние недели Минск посетило несколько губернских делегаций, главам которых было что рассказать коллегам по Госсовету. Впрочем, и тут уже нарастание инфицирования COVID-19 сделало предпочтительным проведение форума в режиме видеосвязи. Хотя, как утверждали, многие сенаторы, собравшиеся в Минск, уже успели сдать тесты на вирус и антитела. Тем не менее заседание президиума Госсовета пришлось ускорить.

Впрочем, все эти перипетии свидетельствуют только о динамизме современного геополитического момента, когда решения многих взаимосвязанных вопросов просто нельзя откладывать.

kremlin.ru

Собственно, по предварительным данным, разные нацпроекты, темпу реализации которых и был посвящён президиум, развивались по-разному. В частности, был зафиксирован прорыв в здравоохранении, который не в последнюю очередь был связан с эпидемиологической обстановкой в стране и необходимостью усиленного финансирования, отставанием были отмечены проекты цифровизации.

На самом заседании, в котором приняли участие не только губернаторы, но вице-премьеры и ведущие министры, Владимир Путин чётко обозначил специфику выполнения нацпроектов: основная их реализация осуществляется на уровне регионов, а потому, именно субъекты Федерации и должны проявлять в этом процессе максимальную инициативность. Собственно и расширенный президиум Госсовета был созван как раз для того, чтобы послушать глав регионов, учесть их предложения, понять проблемы. А главное — улучшить информированность на местах, прояснить бюджетные отношения центра и регионов в плане осуществления проектов. Президент призвал не откладывать на потом самые сложные вопросы («потом, как говорят в народе, только суп с котом») и подходить комплексно к достижению намеченных целей. А сверхзадача — улучшить жизнь россиян, сделать её более комфортной.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Особый акцент Владимир Путин сделал на программе «комфортное жильё», которая предусматривает ежегодное улучшение жилищных условий для пяти миллионов российских семей, а для этого необходимо вводить в строй в год не менее ста двадцати миллионов квадратных метров. Пока же, как напомнил президент, в прошлом году было введено только восемьдесят миллионов.

Весьма характерно, что первым после выступления президента слово было предоставлено столичному мэру. Не в последнюю очередь, видимо, потому что Владимир Путин вновь уделил внимание проблеме противодействия пандемии, на ниве которого весной отличился именно Сергей Собянин. Сам мэр отметил необходимость улучшения информирования о существующей ситуации на основе баз МВД, Пенсионного фонда, Росреестра. Словом, самой встрече изначально был задан конструктивный настрой.

А что, собственно, благодаря этому заседанию мы смогли узнать о самом Госсовете? То что он будет собираться в столице, было известно заранее. Пока он остаётся площадкой для расширенных контактов региональных элит с руководством страны. Не исключено, что никаких новых революционных функций у этого чисто совещательного органа так и не появится. Иначе пришлось бы начать перераспределение функций между центрами принятия решений, что повлекло бы нарастание энтропии всей политической системы. Что сейчас явно не к месту. На национальной повестке — нацпроекты.