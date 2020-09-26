Белорусский форум регионов перенесли в онлайн-режим

Организаторы VII Форума регионов Белоруссии и России, который должен был состояться в Минске 28 и 29 сентября, сообщили о переносе мероприятия в онлайн-режим. Причиной стало распространение коронавируса.
При этом программа форума не изменится. Соответствующее решение приняли после двухсторонней консультации с учётом рекомендаций российского Роспотребнадзора.
В ходе обсуждения члены оргкомитета пришли к согласию, что именно такой формат сегодня будет адекватен эпидемиологической обстановке и не будет подвергать дополнительному риску здоровье российских сенаторов, членов Совета Республики и других участников, — сообщили в пресс-службе Совфеда.
У форума есть все технические возможности, чтобы поддержать уровень коммуникаций.
Ранее NEWS.ru писал, что Евразийский экономический форум, ежегодно проходящий осенью в итальянской Вероне, состоится в 2020 году несмотря на пандемию COVID-19. Мероприятие пройдёт в офлайн-режиме.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен