Белорусский форум регионов перенесли в онлайн-режим

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Правительство 26 сентября внесло в Госдуму законопроект о расширении перечня оснований для досрочного увольнения военнослужащих-контрактников, предусматривающих возмещение ими затрат на их подготовку.

Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе. Так, в настоящее время возмещают затраты на подготовку граждане, отчисленные из военных образовательных учреждений профессионального образования или учебных военных центров за нарушение дисциплины...