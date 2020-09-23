Евразийский экономический форум пройдёт в традиционном «живом» формате

https://static.news.ru/photo/5759d462-fda6-11ea-bb99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Росконгресс

Евразийский экономический форум, ежегодно проходящий осенью в итальянской Вероне, состоится в 2020 году несмотря на пандемию COVID-19. Мероприятие пройдёт в офлайн-режиме.

Об этом сообщил на пресс-конференции глава ассоциации «Познаём Евразию», председатель совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико, отвечая на вопрос NEWS.ru. По его словам, к форуму будет привлечено «особое, пристальное внимание», учитывая, что «живые» массовые мероприятия в последнее время стали редкостью. Фаллико отметил, что возможности организаторов форума по приёму гостей ограничиваются санитарными условиями и действующим порядком пересечения государственных границ.

Мы сможем принять менее половины участников по сравнению с предыдущими годами, около 500 человек. Последние годы количество участников достигало 1,5 тысячи человек, главным образом, это были руководители крупных предприятий, <...> всё это будет сокращено в этом году, — сказал банкир.

Фаллико добавил, что считает необходимым провести Евразийский экономический форум, используя по максимуму имеющиеся возможности, несмотря на все трудности.

Разумеется, если пандемическая ситуация ухудшится, мы будем следовать всем указаниям санитарных властей, — пообещал банкир.

Ранее NEWS.ru сообщал о переносе экономического форума в Давосе с зимы на лето 2021 года.