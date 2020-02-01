https://static.news.ru/photo/f62d3344-44c5-11ea-9af1-fa163e074e61_660.jpg Касым-Жомарт Токаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, что посетит парад Победы в Москве.

По его словам, он с большим удовольствием прибудет в российскую столицу, чтобы побывать на Красной площади и увидеть парад.

Это наш общий праздник, действительно, великая победа, — подчеркнул казахстанский лидер.

Токаев также отметил , что парад победы в Казахстане состоится 8 мая.

Как писал NEWS.ru, ранее Михаил Мишустин назвал отношения между Россией и Казахстаном братскими. По его словам, между странами динамично развивается торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, укрепляются межрегиональные связи и контакты деловых кругов.