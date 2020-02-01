Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, что посетит парад Победы в Москве.
По его словам, он с большим удовольствием прибудет в российскую столицу, чтобы побывать на Красной площади и увидеть парад.
Это наш общий праздник, действительно, великая победа, — подчеркнул казахстанский лидер.
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Как писал NEWS.ru, ранее Михаил Мишустин назвал отношения между Россией и Казахстаном братскими. По его словам, между странами динамично развивается торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, укрепляются межрегиональные связи и контакты деловых кругов.
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