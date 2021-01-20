Президент Чехии призвал не делать мученика из Навального

https://static.news.ru/photo/8d0b9ba4-5bbb-11eb-9464-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Делать из российского оппозиционного политика Алексея Навального мученика излишне, считает президент Чехии Милош Земан. Он предложил ему выставить свою кандидатуру на выборах и бороться за голоса избирателей. На каких именно выборах, чешский лидер не уточнил.

Думаю, что излишне, чтобы из Навального делали мученика. Пусть выступает кандидатом, пусть борется за симпатии избирателей, — заявил в интервью пражской газете Mladá fronta DNES Земан.

Он также сравнил ситуацию с Навальным с блокировкой страницы экс-президента США Дональда Трампа в Twitter, подчеркнув, что «поместить кого-либо в заключение — это форма цензуры кандидата».

Как писал NEWS.ru, Евросоюз должен остановить строительство трубопровода «Северный поток — 2» и ввести санкции против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Европарламент потребует от ЕС таких действий. Проект резолюции хотят поддержать фракции консерваторов, социал-демократов, членов партии «Зелёные» и либералы. Его рассмотрят 21 января. Санкции могут быть направлены против физических и юридических лиц, которые причастны к решению о задержании оппозиционера. Под санкции могут попасть российские олигархи, члены ближайшего окружения российского лидера Владимира Путина, а также «медиапропагандисты».

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев призвал немцев не политизировать дело Навального. Он заявил, что немецкое правительство прекрасно знает причину задержания оппозиционера. Дипломат подчеркнул, что если на Западе это кому-то не нравится, то это не является проблемой российских правоохранительных органов.

Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан, на следующий день его арестовали на 30 суток. Во ФСИН пояснили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.