Президент Азербайджана поздравил Путина с днём рождения

https://static.news.ru/photo/e67448cc-0877-11eb-a3f1-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев в телефонном разговоре поздравил президента России Владимира Путина с 68-летием и пожелал ему новых успехов в государственной деятельности во имя развития и процветания РФ, а также крепкого здоровья.

Наряду с этим лидеры двух стран обсудили сложившуюся ситуацию в связи нагорнокарабахским конфликтом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

Ранее российский лидер, комментируя ситуацию в Карабахе, выразил надежду на скорейшее прекращение конфликта и привал к прекращению боевых действий.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.