Президент Азербайджана поздравил Путина с днём рождения

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев в телефонном разговоре поздравил президента России Владимира Путина с 68-летием и пожелал ему новых успехов в государственной деятельности во имя развития и процветания РФ, а также крепкого здоровья.
Наряду с этим лидеры двух стран обсудили сложившуюся ситуацию в связи нагорнокарабахским конфликтом,
Ранее российский лидер, комментируя ситуацию в Карабахе, выразил надежду на скорейшее прекращение конфликта и привал к прекращению боевых действий.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.
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