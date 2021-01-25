Пресс-секретаря МИД Украины назвали «воинствующим неучем»

https://static.news.ru/photo/ccb0118a-5f04-11eb-8f59-fa163e074e61_660.jpg Олег Николенко Фото: oleg.nikolenko.50/facebook.com

МИД Украины нужно не обижаться на британского вещателя BBC, назвавшего Севастополь и Симферополь российскими городами, а прислушаться и последовать его примеру, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Накануне Русская служба BBC, рассказывая о задержанных в ходе незаконных акций в поддержку Алексея Навального, причислила оба населённых пункта РФ. Позже пресс-секретарь МИД Незалежной Олег Николенко обратился к редакции СМИ и заявил, что Севастополь и Симферополь «никогда не были» российскими городами.

Пресс-секретарь украинского МИДа, заявляющий о том, что Севастополь и Симферополь никогда не были российскими городами, является воинствующим неучем, совершенно не знающим истории. Им впору не обижаться на такие формулировки, отражающие международную реальность, а прислушаться и брать пример, — заявил Молохов в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что рассуждения об «оккупации» Крыма смешны с точки зрения международных правовых норм. По его словам, остаётся только сожалеть о том, что «тотально некомпетентный человек» находится на посту пресс-секретаря МИД Украины.

Крым вошёл в состав России в 2014 году после Евромайдана. Украина считает полуостров временно оккупированной территорией. В Евросоюзе и США действия России называют аннексией. С тех пор в отношении РФ поэтапно вводятся всё новые и новые пакеты санкций.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Киев поддерживает призывы к освобождению из-под ареста российского оппозиционера Алексея Навального, так как тот является политическим оппонентом президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.