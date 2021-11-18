Пресс-секретарь Зюганова оценил признание Рашкина в охоте на лося

Пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко прокомментировал признание депутата Госдумы Валерия Рашкина в убийстве лося. В разговоре с NEWS.ru представитель коммунистов отметил, что политик «в узком кругу фракции» изначально придерживался именно этой версии. 18 ноября Рашкин записал обращение, в котором рассказал, как застрелил лося в Саратовской области. Видео опубликовано на его YouTube-канале.

Ничего особенного [после публикации видео] там не меняется. Ничего нового, он просто сказал, как цепь событий происходила для общественности, то же самое он рассказывал в узком кругу во фракции, — сказал Ющенко.

Пресс-секретарь Зюганова отметил, что сейчас в первый раз услышал полную версию происходящих событий.

Я примерно предполагал, что так и было, — подчеркнул представитель КПРФ.

Рашкина задержали ночью 29 октября в Саратовской области. В багажнике его автомобиля нашли мёртвого лося. От медосвидетельствования политик отказался. Позже он рассказал NEWS.ru, что приехал в регион для встречи с друзьями и, гуляя по лесу, обнаружил тушу животного. По словам Рашкина, он спугнул машину, которая стояла в лесу, а потом увидел практически разделанного лося.

Позже политик признался в участии в охоте. Он утверждает, что перепутал лося с кабаном из-за плохой видимости. Потом он решил разделать тушу и увезти её с собой. Охотинспектор Владимир Шаблий усомнился в том, что политик мог перепутать этих животных, поскольку в тепловизоре виден силуэт зверя.

По факту незаконной охоты было возбуждено уголовное дело. Его передали в центральный аппарат Следственного комитета. 17 ноября генпрокурор Игорь Краснов отправил в Госдуму запросы о лишении депутатской неприкосновенности Рашкина и возбуждении в отношении политика уголовного дела. Глава нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что снятие неприкосновенности с Рашкина будут рассматривать 25 ноября.