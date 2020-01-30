https://static.news.ru/photo/d3fc7388-4354-11ea-af61-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ заявил, что Владимир Путин станет первым мировым лидером, с которым он обсудит свои переговоры с главой США Дональдом Трампом.

По его словам, он хотел бы услышать мнение российского лидера о том, как можно «собрать все силы для мира и спокойного существования», передаёт «Интерфакс».

Встреча двух лидеров проходит 30 января в Москве.

Как писал NEWS.ru, ранее Нетаньяху заявил, что Израиль и США совместными усилиями создадут комиссию по распространению израильского законодательства и установлению суверенитета на часть Западного берега реки Иордан, которая должна отойти еврейскому государству в соответствии с озвученной американским президентом Дональдом Трампом «сделкой века».