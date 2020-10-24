Премьер ЦАР приедет в Москву на четыре дня

https://static.news.ru/photo/ae1c1ac0-160c-11eb-9976-fa163e074e61_660.jpg Фирмен Нгребада Фото: Ngrebada Firmin/facebook.com

Премьер-министр Центрально-Африканской Республики Фирмен Нгребада направляется в Москву с рабочим визитом, рассказал посол России в стране Владимир Титоренко.

Только что я проводил премьер-министра, который едет сегодня в Москву с рабочим визитом. Основная тема — экономическое сотрудничество между двумя странами, — поделился дипломат.

По его словам, глава камбина ЦАР встретится с российскими министрами, замглавы МИД и спецпредставителем президента по Африке и Ближнему Востоку Михаилом Богдановым. Кроме того, он посетит отдельные встречи в ассоциации содействия развитию экономического сотрудничества со странами Африки.

Этот визит должен послужить началу серьёзного экономического сотрудничества между странами, — передаёт РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил послов в Гамбии, Сенегале и Габоне. Дмитрий Кураков, который ранее занимал пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Габонской Республике, назначен послом в Сенегале и Гамбии по совместительству. Новым послом в Габонской Республике указом был назначен Ильяс Искандаров, занимавший ранее должность заместителя директора департамента Африки МИД РФ и получивший в июне 2020 года ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса, писал NEWS.ru.