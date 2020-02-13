https://static.news.ru/photo/f33f3006-4e6b-11ea-b3ed-fa163e074e61_660.jpg Эди Рама Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Новый председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама прибудет с визитом в Москву 26 февраля.

По данным албанского посольства в российской столице, визит премьера состоится в рамках председательства страны в ОБСЕ. В настоящее время согласовывается программа предстоящего события, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Эди Рама признал украинский кризис центральным вызовом для европейской безопасности. Он призвал снизить напряжённость и добиться мира и стабильности на востоке Украины.