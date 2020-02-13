Новый председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама прибудет с визитом в Москву 26 февраля.
По данным албанского посольства в российской столице, визит премьера состоится в рамках председательства страны в ОБСЕ. В настоящее время согласовывается программа предстоящего события,
Ранее NEWS.ru писал, что Эди Рама признал украинский кризис центральным вызовом для европейской безопасности. Он призвал снизить напряжённость и добиться мира и стабильности на востоке Украины.
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