Эди Рама Эди Рама Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Новый председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама прибудет с визитом в Москву 26 февраля.

По данным албанского посольства в российской столице, визит премьера состоится в рамках председательства страны в ОБСЕ. В настоящее время согласовывается программа предстоящего события, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Эди Рама признал украинский кризис центральным вызовом для европейской безопасности. Он призвал снизить напряжённость и добиться мира и стабильности на востоке Украины.

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