Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН

https://static.news.ru/photo/50309ab8-fc1b-11ea-88b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роман Чегринец/vk.com

Выступление сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринца на Европейском региональном форуме ООН было прервано по политическим мотивам. Об этом рассказал сам общественник.

По его словам, будучи белорусом по происхождению и главой Белорусской общины Крыма, он планировал затронуть тему западных СМИ и различных институтов, которые пытаются создать русофобские настроения в Белоруссии с помощью фейковых новостей.

Модератор форума на словах «российский Крым» меня оборвала, не дав до конца озвучить своё выступление. Скорее всего, решение принято на основании жалобы от украинской стороны, — заявил Чегринец, слова которого приводит РИА Новости.

Европейский региональный форум ООН посвящён противодействию враждебности в социальных сетях и к меньшинствам. Мероприятие проходит в Женеве, Чегринец участвует в нём в режиме видео-конференц-связи.

Ранее, как писал NEWS.ru, украинская община Крыма отправила в офис президента Украины журнал на украинском «Крим сьогодні». Это было сделано, чтобы доказать властям в Киеве, что на полуострове никак не ущемляются права проживающих там украинцев.