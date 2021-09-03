Предал дело предков: сенатор обрушился с критикой на Зеленского

Депутат Верховной рады Илья Кива назвал фундаментальными аферистами и предателями родины бывшего президента Украины Петра Порошенко, экс-премьера страны Арсения Яценюка и бывшего главу Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. Сенатор от Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru согласился с мнением оппозиционного украинского политика. Он обрушился с критикой на лидера Украины Владимира Зеленского, подчеркнув, что политик «предал дружбу» с Россией.

Я не сомневаюсь, что рано или поздно их будут судить (Порошенко, Яценюка и Турчинова. — NEWS.ru), но не только их, но и Зеленского. Я согласен с мнением Кивы, они действительно предатели. Они предали то, что делали веками их предки, предали вековую дружбу украинского и русского народа, — заявил Цеков.

По его словам, власти превратили Украину, которая была одной из «самых мощнейших» республик с экономическим потенциалом, в одно из самых отсталых государств Европы.

Сенатор от Крыма подчеркнул, что основную роль в процессе морального, экономического и социального разрушения страны сыграли последние руководители: Яценюк, Турчинов, Порошенко, Зеленский и его команда. Политик уверен, что рано или поздно их будут судить.

Ранее Порошенко облили зелёнкой после «Марша защитников Украины». Бывший глава государства немедленно обвинил в произошедшем нынешнего президента Зеленского. Порошенко подчеркнул, что его не получится остановить «вашей зелёной соплёй».