Правительство РФ разработает план на случай ухудшения ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/8e975104-8fbd-11ea-85cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство начало разработку плана действий на случай усугубления ситуации с коронавирусной инфекцией в России.

По информации ТАСС, кабмин оценит риск «второй волны» эпидемии в РФ.

Правительство уже разработало 12-месячный план восстановления экономики, пострадавшей от введения карантинных мер. В документ включат единые правила действий на федеральном и региональном уровнях. Минфин к 11 мая подготовит поправки в бюджет для реализации антикризисных мер.

Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор представил проект поэтапного снятия ограничений, введённых в конце марта для сдерживания коронавирусной инфекции.