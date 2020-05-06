Правительство РФ разработает план на случай ухудшения ситуации с COVID-19

Правительство начало разработку плана действий на случай усугубления ситуации с коронавирусной инфекцией в России.
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Правительство уже разработало 12-месячный план восстановления экономики, пострадавшей от введения карантинных мер. В документ включат единые правила действий на федеральном и региональном уровнях. Минфин к 11 мая подготовит поправки в бюджет для реализации антикризисных мер.
Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор представил проект поэтапного снятия ограничений, введённых в конце марта для сдерживания коронавирусной инфекции.
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