Постпред РФ в Вене назвал выгоду Берлина от вывода американских войск

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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Германия может политически выиграть от решения Белого дома о выводе из этой страны части военного контингента.

Некоторые наблюдатели трактуют вывод 12 тысяч американских военнослужащих из Германии как «наказание» Берлина. Почему? Германия не находится под угрозой. Таким образом, сфера безопасности не будет затронута. Политически Германия, вероятно, выиграет от этого, — говорится в сообщении дипломата в Twitter.

Ульянов также отметил, что измениться может лишь экономическая ситуация в районах вокруг баз, которые покинут американцы.

Some observers interpret withdrawal of 12 000 US troops from Germany as âpunishmentâ of Berlin. Why? Germany isnât under threat. So, security will not be affected. Politically Germany is likely to benefit from that. This can only affect economically communities around US bases. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) July 30, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал вывод американских военных из Германии. По его словам, такой шаг США не скажется на весе Берлина в Европе, что бы там ни думали в Вашингтоне. Этот вес определяется другим, добавил сенатор.