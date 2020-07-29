Пушков оценил планы США перебросить войска к границам РФ

https://static.news.ru/photo/ef9b12d0-8809-11ea-bcf0-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал планы США перебросить часть своих военнослужащих к границам России. Об этом ранее заявил глава Пентагона Марк Эспер, отметивший, что дополнительные военные силы могут появиться в Польше и Прибалтике.
Это было бы опасной провокацией, — написал сенатор в своём Twitter.
Политик пояснил, что подобный шаг Белого дома приведёт к нарушению Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года. Документ запрещает НАТО размещать войска в восточноевропейских странах, которых приняли в Альянс после 1997 года.
Также Пушков отметил, что вывод американских военных из Германии не уменьшит вес Берлина в Европе.
Вывод 12 тысяч военных США из ФРГ не скажется на весе Берлина в Европе, что бы там ни думали в США. Этот вес определяется другим, — подчеркнул сенатор.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп в очередной раз объяснил вывод американских военнослужащих с территории Германии. Теперь хозяин Белого дома выразил недоумение, зачем Вашингтону защищать Берлин от Москвы, если Германия покупает у России энергоносители. Американский лидер также напомнил, что Германия «просрочила свою двухпроцентную пошлину в НАТО».