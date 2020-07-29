Трамп привёл новый аргумент в пользу вывода войск из Германии

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Власти Германии обращались к российским должностным лицам в связи с поиском бывшего топ-менеджера компании Wirecard Яна Марсалека. Австриец подозревается в финансовых махинациях, а Интерпол объявил его в международный розыск.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источник в немецком правительстве. Издание отмечает, что вопрос, не въезжал ли Марсалек на территорию РФ, был задан официальной Москве 22 июля....