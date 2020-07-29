Мир

Трамп привёл новый аргумент в пользу вывода войск из Германии

03:29, 30 июля 2020 14
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Sarah Silbiger/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в очередной раз объяснил вывод американских военнослужащих с территории Германии. Теперь хозяин Белого дома выразил недоумение, зачем Вашингтону защищать Берлин от Москвы, если Германия покупает у России энергоносители.

Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, а мы должны защищать Германию от России. Что это за дела?говорится в сообщении Трампа в Twitter.

Американский лидер также напомнил, что Германия «просрочила свою двухпроцентную пошлину в НАТО».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп назвал причиной сокращения численности американских войск в Германии недостаточное финансирование Берлином коллективной обороны НАТО. До этого министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер объявил о возвращении на родину примерно 6,4 тысячи из 11,9 тысячи американских военнослужащих, которых выводят из ФРГ. Ещё около 5,6 тысячи военнослужащих будут передислоцированы в Италию и Бельгию.

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