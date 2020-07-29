Трамп привёл новый аргумент в пользу вывода войск из Германии

https://static.news.ru/photo/06c8e9c8-d1fc-11ea-8c6e-fa163e074e61_660.jpgДональд ТрампФото: Sarah Silbiger/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп в очередной раз объяснил вывод американских военнослужащих с территории Германии. Теперь хозяин Белого дома выразил недоумение, зачем Вашингтону защищать Берлин от Москвы, если Германия покупает у России энергоносители.
Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, а мы должны защищать Германию от России. Что это за дела? — говорится в сообщении Трампа в Twitter.
Американский лидер также напомнил, что Германия «просрочила свою двухпроцентную пошлину в НАТО».
Germany pays Russia billions of dollars a year for Energy, and we are supposed to protect Germany from Russia. Whatâs that all about? Also, Germany is very delinquent in their 2% fee to NATO. We are therefore moving some troops out of Germany!
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп назвал причиной сокращения численности американских войск в Германии недостаточное финансирование Берлином коллективной обороны НАТО. До этого министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер объявил о возвращении на родину примерно 6,4 тысячи из 11,9 тысячи американских военнослужащих, которых выводят из ФРГ. Ещё около 5,6 тысячи военнослужащих будут передислоцированы в Италию и Бельгию.