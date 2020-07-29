Трамп объяснил, почему США отозвали военных из Германии

https://static.news.ru/photo/55f7d24e-d1ab-11ea-bdff-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

Причиной сокращения численности американских войск в Германии стало недостаточное финансирование Берлином коллективной обороны НАТО. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Незадолго до этого министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер объявил о возвращении на родину примерно 6,4 тысячи из 11,9 тысячи американских военнослужащих, которых выводят из ФРГ. При этом, по его словам, около 5,6 тысячи военнослужащих будут передислоцированы в Италию и Бельгию.

Мы сокращаем силы, поскольку они [германские власти] не платят по своим счетам. Всё просто, — цитирует слова Трампа ТАСС.

О том, что Трамп задумался о сокращении американского контингента в ФРГ до 25 тысяч человек, стало известно в первой половине июня. СМИ со ссылкой на источники в американском правительстве сообщили, что глава Белого дома поручил Пентагону сделать это не позднее осени. На тот момент в Германии находились порядка 34,5 тысячи американских солдат.

15 июня Трамп официально сообщил, что Вашингтон сократит численность воинского контингента, если Берлин не заплатит за их размещение и не увеличит расходы на оборону в соответствии с договорённостями в рамках НАТО. Он публично выразил недовольство энергетической стратегией Германии, в то время как США вынуждены защищать её от России.

Однако такие нападки вызвали нескрываемое раздражение в Берлине. Тот устами посла Германии в США Эмили Хабер заявил о том, что истинные цели американского президента — вовсе не защита от коварных россиян. Она высказала мнение, что военный контингент был размещён в ФРГ с другой целью — для демонстрации американской мощи в Африке и Азии.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что Россия приветствовала бы реальное сокращение американского военного контингента в Германии, так как это снизит военно-политическую напряжённость в евроатлантическом регионе. Дипломат отметила, что в случае реализации планов США нужно «захватить с собой нестратегическое ядерное оружие».

Между тем, как писал NEWS.ru, Эспер предупредил, что Соединённые Штаты перебросят свои войска ближе к границам России, чтобы сдерживать стратегического противника. По его словам, чтобы обеспечить безопасность на юго-восточном фланге, часть военных перенаправят «на восток и в район Чёрного моря».