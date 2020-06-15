США и ФРГ поссорились из-за бюджета НАТО и русской угрозы

https://static.news.ru/photo/50addc26-afa4-11ea-b3cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки и Германия поспорили о роли американского контингента в европейской стране. Президент США назвал немецкие власти неплательщиками в НАТО, которые только и думают о том, чтобы как можно меньше денег платить в качестве членского взноса в Альянс. В ответ дипломаты ФРГ обвинили Дональда Трампа в том, что тот, разместив войска в Европе, преследовал собственные интересы.

Спор начался с выпада Трампа, который заявил, что взнос в размере одного процента от ВВП в бюджет НАТО ничтожно мал. Американский лидер подчеркнул, что войска США тратят много денег в европейской стране, и задался вопросом, почему американские власти должны помогать Берлину, если тот задолжал «миллиарды долларов». При этом, по мнению политика, взнос и вовсе должен быть в размере не одного, а двух процентов.

Он пригрозил, что военный контингент в ФРГ сократится примерно наполовину, поскольку сейчас в этой стране, по его словам, находится около 50 тысяч американских солдат.

Почему Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать её от России? Так не годится, — цитирует Трампа Life.

Однако такие нападки вызвали нескрываемое раздражение в Берлине. Тот устами посла Германии в США Эмили Хабер заявил о том, что истинные цели американского президента — вовсе не защита от коварных россиян.

Военный контингент был размещён в ФРГ с другой целью, заявила она.

Американские войска [размещены] не для защиты Германии. Они для обеспечения трансатлантической безопасности, а также для демонстрации американской мощи в Африке и Азии, — сказала Хабер в ходе онлайн-дискуссии в Совете по международным отношениям.

О том, что Трамп задумался о сокращении американского контингента в европейской стране, стало известно в первой половине июня. СМИ со ссылкой на источники в правительстве США сообщили, что глава Белого дома поручил Пентагону сделать это к осени. Однако журналисты насчитали в ФРГ меньше солдат — порядка 34,5 тысячи человек. Соответственно, и сокращение, по их данным, должно стать не столь масштабным — порядка 9,5 тысячи американских военных.

Тем не менее, как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал отношения с Соединёнными Штатами сложными, несмотря на партнёрство в рамках Североатлантического альянса. В свою очередь польский премьер-министр Матеуш Моравецкий выразил надежду на увеличение контингента американских войск в республике, так как часть контингента предполагается перевести именно в эту страну. По словам политика, дополнительные силы укрепят восточный фланг НАТО.