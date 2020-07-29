США перебросят часть войск ближе к границам России

https://static.news.ru/photo/7bd5ec70-d1a2-11ea-8b2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Joint Staff/Global Look Press

США перебросят свои войска ближе к границам России. О таких планах сообщил глава Пентагона Марк Эспер. Целью переброски является «сдерживание» РФ.

По его словам, чтобы обеспечить безопасность на юго-восточном фланге, часть военных перенаправят «на восток и в район Чёрного моря». Заявление министра обороны было сделано на фоне планов США вывести из Германии часть находящихся там войск. Согласно текущему плану, США ставят целью перебазировать примерно 11,9 тысячи военных. 5600 из них будут размещены в странах НАТО, а 6400 — вернутся в США и будут размещаться в Европе на ротационной основе, передаёт РИА Новости.

Ранее Марк Эспер уже заявлял о необходимости сдерживать Россию. Он отмечал, что РФ является мировым нарушителем спокойствия. По его словам, США должны продолжать работать над повышением боеготовности стран НАТО. Для этого необходимо обеспечить траты членов Альянса на оборону на уровне не менее 2% ВВП. Он отметил, что Вашингтон добился большого прогресса в этом, однако ещё многое предстоит сделать.

Эспер отметил, что увеличение расходов НАТО необходимо приветствовать, а деньги направлять на потенциал для сдерживания потенциальных противников. При этом он подчёркивал, что Россия представляет собой чуть меньшую проблему, нежели Китай, писал NEWS.ru.