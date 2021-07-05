Постпред РФ при ООН оценил реформирование Совбеза

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью «Известиям» заявил, что Россия прямо высказывается против увеличения Совета Безопасности ООН за счёт стран «коллективного Запада».

Мы делаем акцент на том, что любая реформа Совета Безопасности должна получить максимально широкое одобрение и привести к более сбалансированному составу Совбеза. Мы прямо высказываемся против увеличения в Совете Безопасности ООН числа государств «коллективного Запада», которых там и так достаточно, к ним относятся в том числе Германия и Япония, — отметил Полянский.

Он добавил, что состав Совбеза ООН следует сбалансировать, лучше — за счёт развивающихся государств.

Наш подход к реформе не подразумевает механистического расширения по принципу «давайте для репрезентативности вместо 15 членов сделаем 50». Совбез должен оставаться рабочим и управляемым органом. Даже сегодня нам требуется много часов и усилий, чтобы прийти к общей позиции, — подчеркнул Полянский.

По его мнению, значительное расширение Совбеза приведёт к проблемам с координацией, оптимальным станет его состав из 20 с небольшим государств.

Ранее стало известно, что Европа оттолкнула от себя Россию. Об этом заявила обозреватель немецкого издания Der Spiegel Франциска Аугштайн. Автор статьи назвала Путина человеком западных традиций. Он не раз пытался вразумить Европу. В 2007 году российский лидер подчеркнул, что продолжение антироссийской политики и не одобренные Совбезом ООН вмешательства нанесут миру большой ущерб.