Постпред РФ при ЕС оценил возможность возобновления саммитов

https://static.news.ru/photo/babb2bf4-cae3-11eb-9e8d-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Twitter/RusMission_EU

Возобновление саммитов Россия — ЕС возможно, но не в ближайшее время. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

По мнению Чижова, теоретически возобновление саммитов возможно .

Я надеюсь, что рано или поздно мы к этому и вернёмся. То, что это не произойдёт ни сегодня, ни завтра — это тоже очевидно, — сказал он.

Постпред также отметил, что в настоящее время отношения РФ и ЕС находятся в «ненормальном состоянии» и имеют тенденцию к «дальнейшей деградации».

В качестве иллюстрации своего тезиса Чижов привёл в пример пятую с начала года резолюцию Европарламента, содержащую уже традиционный набор негативных измышлений, имеющих прицел на предстоящие в сентябре выборы в Госдуму РФ.

То есть готовится общественное мнение, можно сказать, к тому, что эти выборы будут недемократические, нелегитимные и так далее, — подчеркнул он.

Отношения Москвы и Запада ухудшились после переворота на Украине в 2014 году, присоединения Крыма к РФ и начала боевых действий в Донбассе. Страны Запада обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела другого государства. Москва отвергла все обвинения.

Ранее в Госдуме заявили о близости российских ценностей для Европы. По мнению депутата Елены Паниной, российская установка на мир ближе Европе, чем активная колониальная повестка, которую продвигают США.