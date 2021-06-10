Российская установка на мир ближе Европе, чем активная колониальная повестка, которую продвигают США. Об этом в интервью РИА Новости заявила член комитета по международным делам Госдумы Елена Панина, комментируя итоги опроса в 12 странах Евросоюза, проведённого по заказу Европейского совета по международным отношениям.
Согласно результатам опроса, лишь каждый пятый европеец
По мнению Елены Паниной, европейцы привыкли жить в мирном и предсказуемом внешнеполитическом пространстве, а претензии США на глобальное доминирование только усиливают международную напряжённость и выталкивают граждан ЕС из привычной зоны комфорта, лишают ощущения стабильности. Ориентир России на диалог и мирное сосуществование для них гораздо ближе.
Для европейцев колониальная эпоха, эпоха борьбы за мировое господство ушла в прошлое, а для США она до сих продолжается, — отметила депутат.
Она также констатировала, что большинство граждан стран Европы понимают, что причины геополитической турбулентности и глобальной нестабильности следует искать именно в американской внешней политике.
Ранее интернет-журнал Česká Pozice опубликовал статью, в которой написано о том, что Чехии нужно относиться к России как к данности и помнить, что Москва и Прага никогда не были традиционными врагами. Враждебное отношение, подогреваемое политиками и СМИ в европейской стране, противоречит интересам обычных граждан.