https://static.news.ru/photo/968723d6-71d1-11e9-8dd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Российская установка на мир ближе Европе, чем активная колониальная повестка, которую продвигают США. Об этом в интервью РИА Новости заявила член комитета по международным делам Госдумы Елена Панина, комментируя итоги опроса в 12 странах Евросоюза, проведённого по заказу Европейского совета по международным отношениям.

Согласно результатам опроса, лишь каждый пятый европеец отметил близость ценностей Европы и США. большинство же заявили. что с Вашингтоном имеет смысл сотрудничать исключительно в стратегических целях.

По мнению Елены Паниной, европейцы привыкли жить в мирном и предсказуемом внешнеполитическом пространстве, а претензии США на глобальное доминирование только усиливают международную напряжённость и выталкивают граждан ЕС из привычной зоны комфорта, лишают ощущения стабильности. Ориентир России на диалог и мирное сосуществование для них гораздо ближе.

Для европейцев колониальная эпоха, эпоха борьбы за мировое господство ушла в прошлое, а для США она до сих продолжается, — отметила депутат.

Она также констатировала, что большинство граждан стран Европы понимают, что причины геополитической турбулентности и глобальной нестабильности следует искать именно в американской внешней политике.

Ранее интернет-журнал Česká Pozice опубликовал статью, в которой написано о том, что Чехии нужно относиться к России как к данности и помнить, что Москва и Прага никогда не были традиционными врагами. Враждебное отношение, подогреваемое политиками и СМИ в европейской стране, противоречит интересам обычных граждан.