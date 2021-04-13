Постпред РФ оценил решение Ирана по обогащению урана

https://static.news.ru/photo/d954632a-1930-11ea-bdab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Iranian Presidentâs Office/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Планы Ирана по обогащению урана до уровня 60% прокомментировал постоянный представитель РФ в международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По словам российского представителя, Иран традиционно прозрачен в своих отступлениях от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Россию это не устраивает, но Россия привыкла мыслить масштабно, подчеркнул постпред.

Нам нужно сосредоточиться не на текущих трудностях, а на восстановлении СВПД. Если нам это удастся, эта и другие проблемы будут решены в ближайшее время, — написал российский дипломат в Twitter.

В минувший вторник, 13 апреля, замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что республика приступает к обогащению урана до уровня 60 процентов. Тегеран уже проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о своих планах. Об этом писал NEWS.ru.