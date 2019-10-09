https://static.news.ru/photo/af57419e-ea89-11e9-a874-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская Федерация всегда высказывала готовность принять активное участие в объективном расследовании причин крушения на Украине пассажирского самолёта Boeing компании «Малайзийские авиалинии», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур. Об этом заявил представитель посольства РФ в Гааге, комментируя решение парламента Нидерландов о расследовании роли Украины в деле о катастрофе.

Россия всегда была готова активно участвовать в объективном расследовании причин произошедшей катастрофы. Об этом нидерландской стороне хорошо известно, — цитирует РИА Новости собеседника агентства.

Ранее News.ru писал, что парламент Нидерландов одобрил требование к правительству расследовать роль Украины в деле об авиакатастрофе рейса MH17, развившегося в Донецкой области Украины.

Катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины. Погибли 298 человек — граждане 10 государств. Следствие cчитает, что ракету, сбившую Boeing, доставили из России. В МИД РФ обвинения против Москвы назвали несостоятельными, а расследование — однобоким и предвзятым.