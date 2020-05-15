Посольство РФ осудило Bloomberg за занижение рейтинга Путина

https://static.news.ru/photo/b967fe08-9d8f-11ea-920d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское посольство отреагировало на публикацию Bloomberg, которое привело заниженные данные о рейтинге президента России Владимира Путина. Как отметили в дипмиссии, агентство намеренно опубликовало фейковые графики, чтобы создать ложное представление о доверии к российской власти.

В одной из статей журналисты представили график, использовав якобы результаты опроса ВЦИОМ. Журналисты написали, что рейтинг Путина составил 27%, хотя в первоисточнике — 67,9%, говорится в сообщении дипломатов в Facebook.

Дипломаты РФ призвали агентство принести извинения и изменить данные в графике на настоящие, сообщает «ПолитЭксперт».

Ранее NEWS.ru писал, что Bloomberg опубликовало статью о смертности от новой коронавирусной инфекции в России. Однако российское внешнеполитическое ведомство обрушилось с критикой в адрес издания из-за заголовка. После этого агентство решило внести изменения в эту публикацию.