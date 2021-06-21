Посол России в США рассказал о решении визового вопроса

Визовые проблемы, которые существуют между Россией и США, должны решаться, поэтому скоро диалог по этому вопросу будет налажен. Об этом сообщил журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на мероприятии в диппредставительстве.

В самое ближайшее время возобновляем диалог по визовым проблемам с американскими коллегами, — сказал он.

Дипломат также рассказал, что Москва уже направила американским коллегам несколько предложений по будущим встречам и диалоге. В частности Анатолий Антонов может в ближайшее время встретиться с руководством тех или иных структур для обсуждения совместной работы по «реализации того позитивного настроя, который был вынесен с саммита двух президентов».

Он аккуратно заметил, что цель этих встреч — стабилизация российско-американских отношений. Посольству удалось связаться с коллегами из Госдепа для согласования ряда встреч.

17 мая генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покинула уральское дипломатическое ведомство. Сторроу призналась, что ей удалось попутешествовать по Уралу и она влюблена в регион. За время работы в консульстве она побывала в Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Верхней Салде, Нижнем Тагиле. Дипломат выразила надежду на скорое возобновление работы её ведомства в Екатеринбурге и пообещала дома «кормить американцев пельменями».