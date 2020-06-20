Посол России в США призвал «удесятерить» борьбу за историческую правду

https://static.news.ru/photo/60dd21aa-b315-11ea-b0b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Гребнев/РИА Новости

России следует продолжать попытки доносить историческую правду о Второй мировой войне до всего мирового сообщества. Только так можно бороться с неоднозначными оценками событий прошлого, считает посол РФ в США Анатолий Антонов.

Своё мнение он озвучил в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Надо удесятерить наши усилия по спокойному, аргументированному разъяснению того, что произошло в годы войны. На конкретных примерах, фильмах, статьях, дискуссиях донести до наших партнёров самую главную мысль — гитлеровцы пришли убивать нас, и мы защищаясь, отстояли независимость своей родины, освободили большую часть Европы, — сказал Гусман.

Дипломат также отметил, что России нужно продолжать взаимоуважительный диалог с представителями других стран, «отвергая лживые посылы» и укрепляя память о героях, победивших нацизм.

Ранее президент России Владимир Путин написал статью «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны», она была опубликована в американском журнале The National Interest. Президент анонсировал материал ещё в январе, когда решил ответить на «попытки переписать историю» и выставить СССР виновником войны наравне с нацистами.

В материале российский лидер говорит о важности завершения этой войны, а также о нескольких поколениях людей, которые недостаточно знают о ней. Политик указывает на попытки ревизии её итогов, что угрожает принципам мирного развития. Путин приводит исторические факты и даёт им свою оценку, ссылаясь на архивные данные.

Русскоязычная версия статьи под названием «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» была перепечатана «Российской газетой» и опубликована на сайте Кремля.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что главным мотивом Путина при создании статьи о событиях Второй мировой войны было чувство опасности «исторического забвения». По словам представителя Кремля, сейчас в западных странах практически не работает механизм, с помощью которого молодым поколениям передают историческую память и правду. Именно по этой причине молодёжь там не всегда знает, кто и каким образом принимал участие в самой кровопролитной войне XX столетия.