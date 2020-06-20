В Кремле рассказали о мотивах Путина при написании статьи о ВОВ

https://static.news.ru/photo/1539fc76-b303-11ea-bf6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главным мотивом президента России Владимира Путина при написании статьи о событиях Второй мировой войны было чувство опасности «исторического забвения». Об этом 20 июня в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, в настоящее время в западных странах практически не работает механизм, с помощью которого молодым поколениям передают историческую память и правду. Именно по этой причине молодёжь там не всегда знает, кто и каким образом принимал участие в ВОВ.

Кроме того, история в европейских странах прошла через фильтры западной пропаганды и идеологии, — цитирует Пескова ТАСС.

Путин написал статью «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». В материале президент говорит о важности завершения этой войны, а также о нескольких поколениях людей, которые недостаточно знают о ней. Политик также указывает на попытки ревизии её итогов, что угрожает принципам мирного развития. Путин приводит исторические факты и даёт им свою оценку, ссылаясь на архивные данные.

Российский лидер также призывает западных партнёров сохранять историческую правду. При этом, по его словам, Россия всегда будет благодарна за помощь союзников.

Как ранее писал NEWS.ru, Великобритания, отреагировав на статью Путина, предпочла не вступать в полемику с президентом России. Признав роль СССР в разгроме нацизма, официальный Лондон оставил без комментариев тему причин начала Второй мировой войны, подметил член Совета Федерации Алексей Пушков.