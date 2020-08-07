Посол РФ заявил о провокации третьей страны для задержания россиян в Минске

https://static.news.ru/photo/219b236e-d90f-11ea-861a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Ситуация с задержанием россиян в Белоруссии видится как провокация, реализованная из третьей страны недругами России и Белоруссии, призванная осложнить отношения Москвы и Минска, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. По его данным, есть убедительные факты, свидетельствующие о том, что Россия непричастна к разыгранному «спектаклю».

Посол отметил, что белорусские правоохранительные органы прямолинейно и жёстко отреагировали на нахождение в Минске группы россиян, не обладая полной информацией о происходящем и вне взаимодействия с российскими коллегами.

Сотрудники консульского отдела Посольства России в Беларуси 6–7 августа провели встречи с задержанными под Минском 33 гражданами России, которые по прежнему не понимают причин своего задержания, как и предъявленных обвинений в приготовлении к участию в массовых беспорядках. Сегодня представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Беларуси, — говорится в заявлении Мезенцева.

Дипломат заверил, что Следственный комитет Российской Федерации готов взаимодействовать с белорусскими коллегами по делу задержанных в республике россиян и убеждён, что начатая проверка подтвердит заказной характер происходящего, названного Мезенцевым «масштабной аферой».

Важно отметить, что сотрудники Следственного комитета Российской Федерации готовы к взаимодействию с партнерами, убеждены, что в итоге такой работы будут представлены убедительные факты о непричастности России к тому провокационному спектаклю, который был разыгран по сценарию, написанному в третьей стране, — подчеркнул посол.

30 июля в Белоруссии задержали группу граждан РФ, которые, как считает Минск, являются наёмниками из ЧВК Вагнера и прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. По версии российских дипломатов, задержанные граждане РФ могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты за рубежом. В посольстве предполагают, что они направлялись в третью страну, но опоздали на рейс из Минска.

Выдать эту группу лиц уже попросил Киев. Накануне генпрокуроры Украины и Белоруссии вели переговоры об экстрадиции. Днём ранее тема задержания 33 россиян стала предметом телефонного разговора Лукашенко с президентом Украины Владимиром Зеленским. Первый заявил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по вопросу россиян в рамках подписанных с Москвой и Киевом международных соглашений.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что от украинских спецслужб Минск получил сигнал о проникновении ещё одной группы «боевиков» с юга. При этом он поставил под сомнение достоверность этой информации.