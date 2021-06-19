Посол РФ Антонов вернётся в Вашингтон 21 июля

https://static.news.ru/photo/3c260bca-d186-11eb-8c02-96000091f725_660.jpg Анатолий Антонов Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Посол РФ в США Анатолий Антонов вылетит в Вашингтон 20 июня. На следующий день он уже появится на рабочем месте, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Посол отправится в США в воскресенье и утром в понедельник, 21 июня, уже будет на рабочем месте, — отметил собеседник агентства.

О скором возвращении Антонова в США 17 июня рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российский посол вернулся в Москву из-за океана 21 марта после резонансного интервью главы Белого дома Джо Байдена, в котором тот назвал российского лидера «убийцей». 22 апреля отбыл для консультаций в Вашингтон посол США Джон Салливан.

Ранее стало известно, что российский МИД начал активную работу по всем вопросам, которые были обозначены президентом России в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Женеве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.