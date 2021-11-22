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Посол РФ Антонов ответил на заявления США о новых санкциях по Nord Stream 2

Посол РФ Антонов назвал неприемлемыми заявления США о новых санкциях по Nord Stream 2
04:55, 23 ноября 2021
Посол РФ Антонов ответил на заявления США о новых санкциях по Nord Stream 2 Анатолий Антонов Фото: twitter.com/RussiaInUSA
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Неприемлемыми и нарушающими международное право назвал попытки Соединённых Штатов вести с Россией «диалог через санкции» посол РФ в США Анатолий Антонов. таким образом дипломат прокомментировал заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о новых рестрикциях в отношении газопровода «Северный поток — 2» (Nord Stream 2). Слова посла приводит ТАСС.

Диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право. Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка, — заявил Антонов.

Также Антонов отметил, что Москва отвергает обвинения относительно «российской энергетической политики». По словам дипломата, подобные высказывания демонстрируют отсутствие уважения США к собственным союзникам, готовым к выстраиванию с Россией «долгоосрочного взаимовыгодного сотрудничества».

Мы на практике доказали, что являемся надежными партнерами в энергосфере, — резюмировал дипломат.

Ранее глава американского Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что власти США вводят санкции против двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». При этом он назвал лишь один из кораблей.

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