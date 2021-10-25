Посол Германии в России: готовится саммит глав МИД в «нормандском формате»

Глава дипломатической миссии ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр во время своего посещения Екатеринбурга сообщил о подготовке к саммиту министров иностранных дел стран «нормандской четвёрки». При этом, по его словам, дата встречи глав МИД Германии, России, Украины и Франции еще не назначена. Данный вопрос обсудили во время последней встречи президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает ТАСС.

Во время последней встречи с господином [президентом РФ Владимиром] Путиным госпожа [канцлер Германии Ангела] Меркель сказала о том, что должна пройти встреча на высшем уровне в «нормандском формате». Для подготовки такой встречи будут встречаться министры иностранных дел. Насколько мне известно, подготовка встречи министров иностранных дел проходит, но точная дата такой встречи ещё не назначена, — заявил дипломат.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров высказался о призывах Киева к скорейшему проведению встречи в «нормандском формате» с учётом его отказа от выполнения Минских соглашений, назвав их «внешнеполитической шизофренией».

Саммиты в «нормандском формате» проводятся с июня 2014 года. Впервые об урегулировании конфликта в Донбассе лидеры России, Украины, Франции и Германии говорили на праздновании 70-летия высадки войск союзников в Нормандии. С того момента прошло пять встреч, последняя из которых произошла 9 декабря 2019 года в Париже.