«Шизофрения»: Лавров высказался об отношении Киева к «нормандскому формату»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал призывы Киева к немедленной встрече в «нормандском формате» при отказе выполнять Минские соглашения «внешнеполитической шизофренией». Его слова приводит ТАСС. Ранее в Киеве заявили о готовности провести встречу «нормандской четвёрки» на уровне министров иностранных дел.

Лавров подчеркнул, что «нормандский формат» должен выполнять работу, которая ему поручена лидерами четырёх государств. Это означает создание условий для полного выполнения Минских соглашений.

Когда украинская сторона устами своего министра иностранных дел призывает скорее встретиться в «нормандском формате», а параллельно другие члены украинского руководства заявляют, что не будут эти договоренности выполнять, такое раздвоение сознания, внешнеполитическая шизофрения наблюдается, — сказал Лавров.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).

9 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Киев готов в любой момент провести встречу на уровне глав МИД «нормандской четвёрки», после лета наметилась активизация в этом направлении. Последний раз советники лидеров стран-участниц общались 19 апреля. Тогда они обсудили вопрос обеспечения «режима тишины» на украинской территории.