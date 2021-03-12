«Пошли вразнос»: РФ отреагировала на блокировку контента IT-компаниями США

https://static.news.ru/photo/ca50a976-83d1-11eb-951f-96000091f725_660.jpg Фото: Jochen Tack/imagebroker.com/Global look press

Онлайн-платформы пошли вразнос, блокируя российский контент, это смысловой и технологический тупик, заявили в МИД РФ. Дипломаты считают, что заокеанские площадки прибегают к подобным мерами для нечестной конкуренции.

Цифровой контент произвольно и безразборно цензурируется некими модераторами без решения суда или профильного компетентного органа власти. Одновременно сами платформы продолжают смешить мир призывами к сохранению свободы в Интернете и пагубностью владения ограничений на распространение контента, — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

По её словам, чем дольше продолжаются издевательства со стороны «модераторов» над материалами в Сети, чем сильнее подвергаются цензуре неудобные с политической точки зрения публикации, тем скорее и жёстче ответят регуляторы по всему миру. И виноваты в этом только интернет-монополии. Она припомнила ограничение доступа к документальному фильму Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» на сайте YouTube.

Портал определил ленту как «неприемлемую» или «оскорбительную для некоторых аудиторий». Соответствующая пометка отображается на обложке картины, опубликованной на YouTube-канале «Россия 24» 15 марта 2015 года, количество просмотров за шесть лет превысило 13,2 млн. Кроме того, Instagram лишил аккаунт телеканала «Крым 24» (является частью ГТРК «Крым») возможности размещать текстовую информацию помимо фотографий. Отмечается, что при попытке написать что-нибудь или поставить хештег появляется сообщение о блокировке. Администрация Instagram мотивировала введённые ограничения «накруткой» лайков, телеканал эти обвинения отрицает.

Ранее NEWS.ru сообщал, что действия видеохостинга YouTube по ограничению доступа к документальному фильму «Крым. Путь на Родину» подпадают под санкции нового закона о запрете интернет-цензуры. В таких случаях предусмотрена возможность блокировки ресурса-нарушителя, заявил глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн.