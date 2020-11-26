Поразительное двуличие того самого Каспарова

На очередном форуме безродной и бессистемной оппозиции в Вильнюсе солировал бывший шахматист Гарри Каспаров. Кроме того, он же — бывший бакинский армянин, бывший российский самозваный политик, постоянно рассказывающий, как на незаконном митинге ему чуть пальчик не сломали приспешники кровавого режима. Впрочем, на этот раз в Литве, куда бежали предатели ещё во времена Ивана Грозного, он зарекомендовал себя как перспективный и состоятельный пациент американских психоаналитиков. Поскольку иначе просто невозможно найти хоть какую-то логику в излитом им потоке антироссийского сознания.

С одной стороны, Гарри Кимович в историческом плане подверг беспощадной критике российский экспансионизм — что имперский, что новороссийский. Камня на камне от него не оставил. Крым было обещано вернуть Украине, видимо, со всеми извинениями и контрибуциями, сразу же, как только импортные демократы, группирующиеся ныне от Вильнюса до Вашингтона, придут к власти в парламентской России. Но это были ещё цветочки большой политики а-ля Каспаров. Он высказался за полный отказ от территорий, захваченных, по его мнению, имперской Россией и Советским Союзом. Выходило, что территориально свестись демократическая страна должна будет к государству времён Ивана III. Хотя, может, и ганзейский Новгород со Псковом придётся объявить вольными городами.

Ну ладно, всё вернуть (правда, непонятно кому) и за всё униженно покаяться — это известная мантра наших демократов, отъехавших от исторической родины на безопасное расстояние. Но тут же Каспаров, распаляясь, обзывает Владимира Путина, набрасывается на него с критикой за нейтральную позицию в ходе азербайджано-армянского конфликта и буквально стенает по поводу того, что Россия потерпела поражение на Южном Кавказе, отдав инициативу Турции. Простите, это как?

Гарри Каспаров Russian Archive/flickr.com/photos/grandchesstour/Global Look Press

Только что призывал покончить с тяжким имперским наследием, и вдруг такая обида за русскую пассивность на Кавказе. Казалось бы, радоваться надо тому, что этих самых имперских амбиций поубавилось. Или тут другое? Этнически близкое. Это Сибири с Курилами и Крымом Каспарову не жалко. А вот за Карабах у борца с империализмом и экспансионизмом душа изболелась. Как всё это показательно. Помнится, Эдуард Шеварднадзе в бытность министром иностранных дел СССР без зазрения совести подписал неравноправный договор с США, лишив нашу страну части акватории в районе Берингова пролива. Но он же встал буквально на дыбы, когда какой-то санаторий собирались передать из юрисдикции Грузии во всесоюзное подчинение.

Иногда задаёшься вопросом: а какое вообще дело людям типа Каспарова до наших внутренних проблем? В своё время уехав из Баку, он без сожаления покинул и Россию. Давно живёт с очередной семьёй за границей, получив сначала гражданство Хорватии, а потом, видимо, и Соединённых Штатов, где и обосновался окончательно. Но, видать, что-то гложет изнутри бывшего шахматиста. Мучают некие нереализованные личные амбиции. Ведь за океаном он просто очередной эмигрант. А хочется быть фигурой, говорящей головой, к которой хоть кто-то прислушивается. Вот и тянет в дикую экспансионистскую Россию, на которую на разумной дистанции он и изливает свою желчь накопившихся обид.

Человеку можно только посочувствовать.