https://static.news.ru/photo/1e8dd5ee-4fc7-11ea-a3ed-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас и Майкл Помпео Фото: John Macdougall/dpa/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с главой МИД Германии Хайко Маасом прекращение огня в Ливии, политику Ирана, ситуацию на Украине, а также борьбу с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России).

Диалог состоялся на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Дипломаты также затронули тему сотрудничества Берлина и Вашингтона, пишет ТАСС.

Накануне Помпео встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Разговор получился коротким. После беседы американский чиновник пожелал удачи остальным дипломатам, рассказала официальный представитель российского министерства Мария Захарова. Чиновник из США громко произнёс: Good luck! («Удачи!»), когда вышел из переговорной комнаты.

16 февраля Лавров должен встретиться в Мюнхене с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, чтобы обсудить кризис на севере Сирии. До этого на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в настоящее время формируется график контактов между Москвой и Анкарой для продолжения работы по урегулированию ситуации в Идлибе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что доклад «12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-атлантического региона», составленный европейскими, российскими и украинскими специалистами, исчез с официального сайта Мюнхенской конференции по безопасности.