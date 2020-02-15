https://static.news.ru/photo/8deded8e-5012-11ea-b495-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки возглавляют коалицию из 59 стран, желающих свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, рассказал госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, таким образом проявляется уважение к народу республики.

США поддерживают усилия Организации американских государств в возрождении её институтов, мандата, наращивании эффективности. <...> Мы возглавляем коалицию 59 стран по свержению Мадуро и уважению воли венесуэльского народа, — цитирует дипломата ТАСС.

Венесуэлу с начала прошлого года сотрясают массовые протесты против Николаса Мадуро. Многие страны, включая США, заявляли о признании Хуана Гуайдо президентом страны. После этого действующий глава назвал спикера парламента «американской марионеткой». Россия, Китай, Турция и другие государства встали на сторону Мадуро как «легитимного лидера».

Ранее Мадуро заявил, что бразильский коллега Жаир Болсонару угрожает его стране. При этом Болсонару продолжает «втягивать» вооружённые силы в конфликт против Венесуэлы, считает Мадуро. Он отметил, что задержанные в Бразилии за нападение на военную часть солдаты из Венесуэлы в настоящий момент находятся в процессе получения статуса беженцев.

Как писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сценарии по силовому смещению власти в Венесуэле совершенно недопустимы.