https://static.news.ru/photo/b7cc8cc0-501f-11ea-9b83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мемориальный комплекс

Варшава попросила МИД России организовать визит в Смоленскую область, чтобы посетить место авиакатастрофы, в которой погиб президент Лех Качиньский, и мемориальное кладбище в Катыни.

Польская правительственная делегация намерена прибыть 10 апреля, сообщает РИА Новости.

Мы ждём ответа. Думаю, российская сторона ознакомится с этой нотой и по дипломатическим каналам передаст нам свою позицию, — заявил замминистра иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Глава польского МИДа отметил, что не смог встретиться с российским министром Сергеем Лавровым на Мюнхенской конференции по безопасности из-за плотного графика коллеги.

Как писал NEWS.ru, бывший президент Польши Лех Валенса посмеялся над заявлением главы Министерства иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны на репарации от российской стороны.