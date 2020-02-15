Варшава попросила МИД России организовать визит в Смоленскую область, чтобы посетить место авиакатастрофы, в которой погиб президент Лех Качиньский, и мемориальное кладбище в Катыни.
Польская правительственная делегация намерена прибыть 10 апреля, сообщает РИА Новости.
Мы ждём ответа. Думаю, российская сторона ознакомится с этой нотой и по дипломатическим каналам передаст нам свою позицию, —
заявилзамминистра иностранных дел Польши Яцек Чапутович.
Глава польского МИДа отметил, что не смог встретиться с российским министром Сергеем Лавровым на Мюнхенской конференции по безопасности из-за плотного графика коллеги.
Как писал NEWS.ru, бывший президент Польши Лех Валенса посмеялся над заявлением главы Министерства иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны на репарации от российской стороны.
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