«Положительный шаг»: политолог оценил публикацию переписки Лаврова

«Положительный шаг»: политолог оценил публикацию переписки ЛавроваАлексей Зудин оценил публикацию переписки Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии
Публикация переписки главы МИД РФ Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом — это новый рубеж в развитии российской дипломатии, сообщил политолог Алексей Зудин изданию Pravda.Ru. Он отметил, что до этого Россия не публиковала подробности переговоров.
Зудин
Шаг, который сделал МИД, был для того, чтобы российская позиция по конкретным внешнеполитическим вопросам была представлена адекватно. Так что это назревший и положительный шаг нашей дипломатии, — заявил политолог.
До этого МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Франции и Германии. Это было сделано для того, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно «нормандской» встречи министров.
Также в МИД России заявили, что ждут реакции Парижа и Берлина на эту публикацию. Из неё стало известно, что Париж и Берлин не поддержали включение в итоговый документ предполагаемой встречи в «нормандском формате» пункта о необходимости прямого диалога между Киевом и самопровозглашёнными республиками Донбасса.