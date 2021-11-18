«Положительный шаг»: политолог оценил публикацию переписки Лаврова

Публикация переписки главы МИД РФ Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом — это новый рубеж в развитии российской дипломатии, сообщил политолог Алексей Зудин изданию Pravda.Ru. Он отметил, что до этого Россия не публиковала подробности переговоров.

Зудин назвал причиной такого шага случаи искажения содержания и избирательного цитирования переговоров с участием России.

Шаг, который сделал МИД, был для того, чтобы российская позиция по конкретным внешнеполитическим вопросам была представлена адекватно. Так что это назревший и положительный шаг нашей дипломатии, — заявил политолог.

До этого МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Франции и Германии. Это было сделано для того, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно «нормандской» встречи министров.

Также в МИД России заявили, что ждут реакции Парижа и Берлина на эту публикацию. Из неё стало известно, что Париж и Берлин не поддержали включение в итоговый документ предполагаемой встречи в «нормандском формате» пункта о необходимости прямого диалога между Киевом и самопровозглашёнными республиками Донбасса.