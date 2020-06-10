Политологи объяснили, почему Румыния записывает РФ во враги

https://static.news.ru/photo/6fe939aa-ab1c-11ea-9198-fa163e074e61_660.jpg Фото: Barbara Boensch/imageBROKER.com/Global Look Press

Румынский лидер Клаус Йоханнис одобрил концепцию национальной безопасности, согласно которой Россия становится врагом для Румынии. Документ вступит в силу, если его одобрят в обеих палатах парламента. Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв объяснил, почему это произошло.

По словам эксперта, у России нет претензий к Румынии. Однако это государство называет Приднестровье оккупированной территорией. Румынские власти считают, что Молдавия должна войти в их состав, так как это их территория.

Они, как и все новые государства, воспринимают западные концепции с коэффициентом умножить на два или на десять. Они думают, что все непризнанные страны — оккупированные территории России. Им американцы много лет назад так сказали, и они жестко с этой точки зрения исходят. Это единственная точка, где у них есть к нам претензии. Никаких других политических противоречий нет, — подчеркнул специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».

В свою очередь доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Вадим Трухачев заявил, что Румыния, принимая подобные документы, «пытается выслужиться перед США». Румынские власти надеются, что им заплатят за то, что они назвали Москву врагом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Румынии могут признать Россию враждебным государством и угрозой для региона. Речь идёт о национальной стратегии обороны страны на 2020–2024 годы, одобренной президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Россия в документе упоминается в разделе «Угрозы».

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментирую национальную стратегию обороны Румынии, отметил, что это государство всегда было враждебно настроено к РФ.