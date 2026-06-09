Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 11:28

Политолог ответил, какое место Россия занимает в мире

Политолог Михеев: Россия является главной мировой ценностью

Красная площадь Красная площадь Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия — главная ценность мира, заявил «Крыму 24» политолог Сергей Михеев. Он отметил, что страна отличается уникальной цивилизацией.

Россия — это действительно исторически успешная, глубокая по смыслам цивилизация. Ничего более важного и ценного, чем Россия, в мире нет — ни с точки зрения православной веры, ни с точки зрения нашей культуры. Мы должны об этом помнить, — заявил Михеев.

Политолог подчеркнул, что России удастся преодолеть все трудности, так как раньше страна сталкивалась с более серьезными проблемами. Он призвал граждан сохранять «исторический оптимизм».

Ранее политолог Спиридон Килинкаров рассказал, что жители стран Евросоюза потеряли бдительность и не до конца оценивают риски, связанные с политикой их правительств в отношении Украины и России. Он констатировал, что правящие элиты на Западе используют безразличие граждан, чтобы продвигать свою военную повестку.

Россия
политологи
ценности
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скандал с норовирусом в детском лагере обернулся уголовным делом
Диетолог предупредила об опасности чипсов из сухой лапши
Два ветерана ВОВ умерли в Приднестровье
Украинец погиб при попытке сбежать в Румынию через горы
«Страха не было»: появились новые детали подрыва BMW в Балашихе
В Госдуме поставили точку в обсуждении роста налогов
ВОЗ раскрыла новые детали эпидемии Эболы в Конго
Пекин осудил планы Евросоюза задерживать танкеры с российской нефтью
Глава ФСБ рассказал об интересах украинских спецслужб в СЗФО
«Роснано» направило в суд новый иск к Чубайсу
Брошенный ребенок в одном подгузнике бегал по дороге российского города
Тело тезки Иисуса Христоса нашли в казанской квартире
Школа в Калининградской области стала «пристанищем» для 12 мигрантов
«Сам решит, сколько играть»: Булыкин о перспективах Роналду на ЧМ-2026
В России предложили отменить штраф за отсутствие прав и страховки
Россиянам рассказали, какая опасность поджидает их на вокзалах
Стало известно, зачем перекрыли доступ к месту исчезновения Усольцевых
Фестиваль «Традиция» от «Москино» представил детскую программу
Суд поставил точку в деле пасынка Намина, убившего бабушку и брата
Американист ответил, кто окажет влияние на сделку США и Ирана
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.