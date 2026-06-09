Россия — главная ценность мира, заявил «Крыму 24» политолог Сергей Михеев. Он отметил, что страна отличается уникальной цивилизацией.

Россия — это действительно исторически успешная, глубокая по смыслам цивилизация. Ничего более важного и ценного, чем Россия, в мире нет — ни с точки зрения православной веры, ни с точки зрения нашей культуры. Мы должны об этом помнить, — заявил Михеев.

Политолог подчеркнул, что России удастся преодолеть все трудности, так как раньше страна сталкивалась с более серьезными проблемами. Он призвал граждан сохранять «исторический оптимизм».

Ранее политолог Спиридон Килинкаров рассказал, что жители стран Евросоюза потеряли бдительность и не до конца оценивают риски, связанные с политикой их правительств в отношении Украины и России. Он констатировал, что правящие элиты на Западе используют безразличие граждан, чтобы продвигать свою военную повестку.